Отрисовать игру для iphone-ipad

Имеется несколько фотографий косметологического прибора. Требуется КАЧЕСТВЕННО изменить цвет корпуса, а так же цвет одежды человека, стоящего рядом. Цену прошу называть только после того, как вышлю подробное ТЗ исполнителю на электронную почту. Все заявки ...