Нарисовать барабан типа "розыгрыша погоды" Яндекса

$70
Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок1508 просмотров
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#1$70

Автомобильная тематика - выкуп битых авто.

Требуется нарисовать подобие рулетки погоды, как у яндекса.

Красиво и просто, чтобы захотелось крутить!)))

Придерживаясь цветовой гаммы сайта http://tutauto.ru/

Смысл такой - продать машину - или восстанавливать..

Клиент крутит барабан, на экранах высвечивается - "продать-продать-продать",

а снизу, либо сверху коментарии меняющиеся каждый раз,

объясняющие, почему продать выгоднее, чем ремонтировать...

Вот примерно так...

Интересные идеи только приветствуются!

12 лет назад
smaks
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
#1
Валентина отлично справляется с заданием. Идеальный, грамотный, ответственный исполнитель. Делает работу быстро и качественно. Рекомендую!
Максим - это тот заказчик, который очень ответственно относится к поставленным заданиям, следит за работой по мере их выполнения и своевременно выражает дополнительные пожелания. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
#1
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