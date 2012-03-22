Необходимо нарисовать две карты проезда, в одном стиле. В каждой карте нужно отобразить ключевые объекты в районе расположения офисов, а также названия офисов. Пример в файлах к проекту.
Нарисовать барабан типа "розыгрыша погоды" Яндекса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Автомобильная тематика - выкуп битых авто.
Требуется нарисовать подобие рулетки погоды, как у яндекса.
Красиво и просто, чтобы захотелось крутить!)))
Придерживаясь цветовой гаммы сайта http://tutauto.ru/
Смысл такой - продать машину - или восстанавливать..
Клиент крутит барабан, на экранах высвечивается - "продать-продать-продать",
а снизу, либо сверху коментарии меняющиеся каждый раз,
объясняющие, почему продать выгоднее, чем ремонтировать...
Вот примерно так...
Интересные идеи только приветствуются!
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