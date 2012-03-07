Нужно нарисовать красиво иллюстрации

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок423 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен талантливый дизайнер для того чтобы нарисовать по аналогии одну большую картинку для страницы и 9 маленьких.

ТЗ прикрепляю к проекту. Пишите свои предложения здесь.

12 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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