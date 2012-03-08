Усы для кружек

Иллюстрации и РисункиЗавершен19 заявок263 просмотра
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http://www.peteribruegger.com/index.php?/projects/dalian-moustache-mug-online-shop/

Нужно отрисовать в векторе копии этих усов с приближенной детализацией.

12 лет назад
pisp
Олег 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Traverz
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Качественно и быстро, несмотря на праздник)). Приятно было работать.
Свами приятно работать, не откажусь и от дальнейшего сотрудничества.
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