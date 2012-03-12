Объединить несколько картинок в одну

Есть лист с размерами, его нужно перенести в автокад как можно быстрее.Предлагайте цену и сроки. mack.pet2013 @yandex.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно из нескольких мелких картинок (они все разных размеров) сделать одну, так чтобы это было максимально компактно и аккуратно.
Всего картинок около 14-ти.
Пример см. в прикреплённом файле.
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