Объединить несколько картинок в одну

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен45 заявок572 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно из нескольких мелких картинок (они все разных размеров) сделать одну, так чтобы это было максимально компактно и аккуратно.

Всего картинок около 14-ти.

Пример см. в прикреплённом файле.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$45
1 день
Работа сделана оперативно, профессионально и даже в нескольких вариантах. Спасибо.
Отличный заказчик, чёткое и понятное задание не вызывающее вопросов, мгновенная оплата с приятными бонусами. Буду рад работать вместе вновь над более крупными проектами)