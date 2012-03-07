Свадебные иллюстрации

Требуется художник для изготовления рисунков по фотографии ( свадебная тематика). Техника: акварель, карандаш, и другие техники. Рассмотрю варианты ручной работы на материале и в цифровом виде. Предпочтение исполнителю из Киева и Чернигова. Жду от вас ...