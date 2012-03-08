Рисунки в карандаше на тему моды

Нужно нарисовать рисунок (картинку) девушку в красной шляпе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишем книгу на тему моды.
К ней необходимы скетчи, наброски карандашом, иллюстрирующие основные понятия.
Умеете рисовать?
Рисовали моделей?
С удовольствием будем сотрудничать
В ответе напишите:
1. Ваше имя
2. Откуда вы
3. Примеры работ
4. Сколько денег за каждую работу
(планируется до сотни картинок)
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