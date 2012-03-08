Рисунки в карандаше на тему моды

Иллюстрации и РисункиЗакрыт24 заявки375 просмотров
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Пишем книгу на тему моды.

К ней необходимы скетчи, наброски карандашом, иллюстрирующие основные понятия.

Умеете рисовать?

Рисовали моделей?

С удовольствием будем сотрудничать

В ответе напишите:

1. Ваше имя

2. Откуда вы

3. Примеры работ

4. Сколько денег за каждую работу

(планируется до сотни картинок)

12 лет назад
eeternity
Кирилл 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад