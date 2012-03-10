Дорисовать контур объекта

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок231 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо дорисовать контур бассейна из приложенного файла. Образец рисунка в приложении.

Нужен готовый вариант в течение часа.

12 лет назад
Fibonacci
Григорий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад