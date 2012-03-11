Иллюстрация для главной страницы

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок256 просмотров
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Для главной страницы компании, занимающейся продажей строительных материалов требуется иллюстрация, которая собственно и будет являться единственным элементом главной страницы.

Задумка: пользователь попадает на главную страницу, и перед ним появляется выбор:

- частный клиент (или интернет магазин)

- строительная компания

Так же вся эта композиция должна гармонировать с логотипом компании, так же размещенным на этой странице. Так же на странице должен быть размещен текст для поисковой оптимизации.

Я прошу откликаться на этот проект только тех, кто посмотрел логотип, осознал ЧТО предстоит сделать, и имеет оригинальную идею реализации. Спасибо

Лого: http://zalil.ru/upload/32873005 (в кореле, тут разместить не получается)

12 лет назад
Tokarev_Anton
Антон 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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