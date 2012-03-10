Иллюстрации к детским сказкам

$500
Иллюстрации и РисункиЗакрыт39 заявок680 просмотров
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Требуется придумать и нарисовать иллюстрации к детским сказкам. Всего 5 сказок. Нужно по 2-3 иллюстрации к каждой. Рисунки должны быть яркие, красочные, интересные детям дошкольного возраста. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Бюджет 500р. за иллюстрацию. Формат - половина листа А4.

12 лет назад
qwerty7982
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад