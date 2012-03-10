Разработать иллюстрацию для главной страницы сайта

Задача, необходима иллюстрация для главной страницы сайта, тематика – туризм. Нужна иллюстрация Базы отдыха, где бы были охвачены все строения.

недостижимый идеал, того, что хотелось бы получить на выходе – park-complex.ru

Максимальное разрешение, на которое следует рассчитывать 1920 – минимальное 1280.

(возможно потребуется моделирование)

Домов всего 7.

Топографической точности не требуется, нужна одна хорошая иллюстрация.

Исполнителю будет дано: план базы, фото домов, фирменный стиль заказчика.

Готов ответить на любые ваши вопросы.

Оплата по безопасной сделке, либо по схеме 25% предоплата 25% - когда увижу значительный результат, 50 - по завершению.

Если вы откликаетесь на задачу, просьба писать – ориентировочный срок выполнения работы, когда вы можете приступить, порог стоимости работ.

В прицепе план.