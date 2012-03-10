Нарисовать фон сайта

Задача, необходима иллюстрация для главной страницы сайта, тематика – туризм. Нужна иллюстрация Базы отдыха, где бы были охвачены все строения. недостижимый идеал, того, что хотелось бы получить на выходе – park-complex.ru Максимальное разрешение, на которое ...
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