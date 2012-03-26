Нарисовать такси с пациентом. Приватно для Кати

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок279 просмотров
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Необходимо создать табличку формата А4 на которой будет нарисовано такси, водитель, а на заднем сиденье пациент с перевязанной щекой. Картина в мультяшном стиле. Данный клипарт с пациентом я где то видел, но найти не смог. Поэтому либо найти такой клипарт, либо нарисовать его. Сразу отписывайте цену.

12 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена быстро и на высшем уровне. Очень нравится стиль в котором работает Катя. В результате всегда получаются очень стильные изображения. Конечно же буду сотрудничать в дальнейшем.
Как всегда, все на высоте!
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