Нарисовать такси с пациентом. Приватно для Кати

Необходимо создать табличку формата А4 на которой будет нарисовано такси, водитель, а на заднем сиденье пациент с перевязанной щекой. Картина в мультяшном стиле. Данный клипарт с пациентом я где то видел, но найти не смог. Поэтому либо найти такой клипарт, либо нарисовать его. Сразу отписывайте цену.