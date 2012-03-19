Приватный проект для Пономарева Игоря (AXAB).

В приложенном архиве пример. Нужно что-то типа этого: 1-е изображение- 3-4 визитки с произвольной информацией на них 2-е изображение-3 календаря (квартальный, карманный, перекидной) с произвольной графикой 3-е изображение- блокнот, диплом, меню для кафе, книга (часть с тиснением золотом, ...
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Создание креативного макета оформления диска для передачи АВТТ ТВ, а также интересной рекламы (А4) для журнала в минималистичном стиле.
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