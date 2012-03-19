Приватный проект для Пономарева Игоря (AXAB).

$75
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка217 просмотров
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Создание креативного макета оформления диска для передачи АВТТ ТВ, а также интересной рекламы (А4) для журнала в минималистичном стиле.

12 лет назад
ABTT
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AXAB
67 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$75
75 дней
Действительно креативный дизайнер. Делает очень стильные вещи, предлагает разные идеи и варианты. По срокам: пунктуален. Если нужен логотип, диск, иллюстрация - очень рекомендую!
Спасибо за сотрудничество. Заказчик знающий, способен ценить не стандартные решения. Больше бы таких! Жаль у нас времени мало было...Ну как то другим разом удивим вместе мир!
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