Здравствуйте. Требуется человек который может по фотографии рисовать простые шаржи (только лицо) по фото и присылать их нам в Corel Draw. Требования к шаржу: позитивный (не злой), схожие черты. Бюджет на каждый шарж: 700 руб. Заказы постоянные от 30 в мес. Кто готов к сотрудничеству пишите.