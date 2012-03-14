По фотографии рисовать простые шаржи

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок338 просмотров
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Здравствуйте. Требуется человек который может по фотографии рисовать простые шаржи (только лицо) по фото и присылать их нам в Corel Draw. Требования к шаржу: позитивный (не злой), схожие черты. Бюджет на каждый шарж: 700 руб. Заказы постоянные от 30 в мес. Кто готов к сотрудничеству пишите.

12 лет назад
igramir
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад