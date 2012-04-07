Добрый день,

срочно ищу дизайнера, который мог бы отрисовать картинку для нанесения на майку:

1. спереди:

надпись :

"Девичник в Москве",

ниже идет картинка( либо как по ссылке, но надо будет присоединить еще одну девушку-подружку невесты в розовом платье, т.к. нас всего 7)

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=b4d1f050cc&view=att&th=13616002592b31e0&attid=0.1&disp=inline&realattid=f06786fc1f85244a_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9QzXfZN6JLUfasUcnLHt4T&sadet=1331821119081&sads=0ioAzxn9sil9ZIKq_WrBHkwwFNM

иллюстрация к фильму "Девичник в Вегасе"

вместо лиц на картинке, необходимо будет вставить лица конкретных героинь)

либо, отрисовать с нуля образы 7 девушек, 6 из которых в одинаковых розовых платьях, а 1 -невеста в белом длинном и вместо лиц также вставить портретные фото, как пример по ссылке- иллюстрация сверху блога( персонажи с нарочно увеличенной головой)

http://stars365.livejournal.com/

под

картинкой будет надпись

"или одной ногой замужем"

ниже дата " 07.04.2012"

2. на спине необходимо будет также прописать наши имена

Прошу дать ответ о возможности реализации, сроках и стоимости работы.

заранее спасибо

Анастасия