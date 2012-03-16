Доработать баннер для сайта.

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки268 просмотров
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Доработать готовый баннер 557х281 для сайта. Баннер является слайдом, состоит из двух небольших фотографий на белом фоне и трех блоков текста.

Требуется обработать перспективу объекта размещаемого над другим объектом(тень, цвет, освещение), чтобы смотрелось более реалистично, также подправить текст в стиль сайта.

PSD исходник вышлю исполнителю, пишите сразу ваш скайп - icq не пользуюсь, смотрю на портфолио.

12 лет назад
DIVINE
Игорь 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
12 лет назад
$40
1 день
Все отлично! Все доп. пожелания быстро реализованы, рекомендую!
Игорь, хорошо описал ТЗ и в процессе разработки был на связи что очень помогло в данной задачи! Сотрудничеством доволен!