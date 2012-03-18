Сделать красивую надпись в шапке сайта

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок254 просмотра
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Есть такая шапка сайта: http://slovapesen.com/images/header.jpg

Хочу в центре видеть надпись «Слова Песен» — слова в 2 строки, может быть что-то в стиле граффити, но при этом хорошо читаемое, гармонично смотрящееся с девочками по бокам, и профессионально выполненное.

Жду предложений от хороших художников и дизайнеров.

Плачу за работу 5 вмз.

12 лет назад
doombu
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Andris-art
Андрей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Работой очень доволен, получилось намного лучше, чем я хотел. Андрей очень профессионально выполнил задание, учитывая каждую просьбу. Однозначно рекомендую.
Хороший заказчик! Понятное ТЗ, приятное общение , оплата без проблем. Рекомендую.
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