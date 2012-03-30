Портрет по фотографии

Впервые работал по проекту, не связанному с дизайном, потому немного беспокоился. Плюс ко всему желаемый результат важен мне лично. Он превзошел все мои ожидания! Портрет получился превосходным! Я очень доволен и благодарен Вам за Ваш труд. Спасибо.