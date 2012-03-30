Портрет по фотографии

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок454 просмотра
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Нужно нарисовать портрет по предоставленной фотографии. От вас — примеры работ, стоимость и сроки. Предпочтение отдается художникам из Санкт-Петербурга. Остальная информация — по запросу в ЛС.

12 лет назад
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
graffika
Евгений 
53 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$130
7 дней
Впервые работал по проекту, не связанному с дизайном, потому немного беспокоился. Плюс ко всему желаемый результат важен мне лично. Он превзошел все мои ожидания! Портрет получился превосходным! Я очень доволен и благодарен Вам за Ваш труд. Спасибо.
С Алексеем приятно работать как с Заказчиком: четко поставленные задачи, взаимопонимание, пунктуальность в оплате! Спасибо Вам за интересный творческий заказ! Удачи вам!