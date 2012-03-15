Нужна флешка

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка261 просмотр
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нужна флешка со следующей тематикой в надписях

запчасти для коммуникаторов и смартфонов Htc , samsung, acer> asus hp ipaq идр

запчасти производителя apple - iphone ipad ipod

доставка в любую точку россии без предоплаты

оплата любым удобным для вас способом

Экспрес ремонт в течение 20-30 мин -замена дисплеев, сенсорныз стекол, щлейфов и др

оплата поэтапная. 1000р по завершению работ и показом и 1000р после размещения флеш анимации на сайте

связь со мной по icq 202551941 , тут бываю крайне редко

12 лет назад
regk
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад