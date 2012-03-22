Собрать в интернете картинки (PNG прозрачный фон)

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок222 просмотра
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Необходимо собрать в интернете картинки (логотипы фирм) в формате png с прозрачным фоном 50-60 шт. Размер картинки по вертикали не меньше 60-70.

Оплата 10 WMZ по факту!

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Сроки 1 день.

12 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Kiso
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок! Оперативно и качественно справилась с заданием. Спасибо!!
Оплата произведена мгновенно. Приятно работать с такими заказчиками.
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