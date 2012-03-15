Нарисовать схему в Photoshop

Добрый день, срочно ищу дизайнера, который мог бы отрисовать картинку для нанесения на майку: 1. спереди: надпись : "Девичник в Москве", ниже идет картинка( либо как по ссылке, но надо будет присоединить еще одну девушку-подружку невесты в розовом ...