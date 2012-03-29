Нарисовать иллюстрацию в стиле комиксов

1 вариант. Нужно 14 цветных оригинальных картинок (+2 графика) выполненных в едином стиле для презентации. Подробное описание каждой картинки предоставляется. 2 вариант. 1 вариант + полная подготовка презентации 15 листов формата А4 к печати: выбор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для художника-дизайнера:
Нарисовать картинку в стиле комиксов.
Фон: городские улицы.
Пара: Муж + Жен., бегущие по своим делам. Скорее всего на работу. В руках у мужчины портфель, возможно он разговаривает по телефону. Все в запаре, грубо говоря=)
Идея заключается в том, что каждый из нас не обращает внимание на симптомы, которые порой дает нам знать наш организм, из-за череды различных событий нам совершенно некогда заниматься своим здоровьем. Тем более, что у многих людей возникает стереотип, что врачи , это всегда больно, долго и т. д. Хочется уйти от этого образа. И придумать двух людей, которые, бегут и на минуту останавливаюся, и видят перед собой здание клиники БАЛТГАЗ.
Слоган: «Клиника БалтГаз, подумай о здоровье сейчас!»
Ведь здоровье - это главное в жизни.
Дальше текст: Весь спектр медицинских услуг, все виды анализов, диагностики.
Нет сил и времени бегать по врачам?
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Картинка будет использоваться на листовке либо на уличной рекламе.
Бюджет предлагайте.
В идеале, если картинка будет выполнена в иллюстраторе. У нас версия CS4.
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