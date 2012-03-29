Нарисовать иллюстрацию в стиле комиксов

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок213 просмотров
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Задача для художника-дизайнера:

Нарисовать картинку в стиле комиксов.

Фон: городские улицы.

Пара: Муж + Жен., бегущие по своим делам. Скорее всего на работу. В руках у мужчины портфель, возможно он разговаривает по телефону. Все в запаре, грубо говоря=)

Идея заключается в том, что каждый из нас не обращает внимание на симптомы, которые порой дает нам знать наш организм, из-за череды различных событий нам совершенно некогда заниматься своим здоровьем. Тем более, что у многих людей возникает стереотип, что врачи , это всегда больно, долго и т. д. Хочется уйти от этого образа. И придумать двух людей, которые, бегут и на минуту останавливаюся, и видят перед собой здание клиники БАЛТГАЗ.

Слоган: «Клиника БалтГаз, подумай о здоровье сейчас!»

Ведь здоровье - это главное в жизни.

Дальше текст: Весь спектр медицинских услуг, все виды анализов, диагностики.

Нет сил и времени бегать по врачам?

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Картинка будет использоваться на листовке либо на уличной рекламе.

Бюджет предлагайте.

В идеале, если картинка будет выполнена в иллюстраторе. У нас версия CS4.

12 лет назад
ershov-ilya
Илья 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
witcherr
48 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
3 дня
Хороший художник, умеет рисовать красиво и что удивительно, выполняет пожелания, типа "надо добавить юмора", "чтобы персонажи вызывали симпатию". Честно говоря не думал что художникам можно ставить задачи так, как это сделал я =) Так что Евгений показал класс =) Спасибо, ещё поработаем, я думаю.
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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