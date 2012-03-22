Нужна стенгазета на годик ребенку. нужен ее шаблон, чтобы заказчик потом сам вклеил фото. Стенгазеты со стишками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 1 рисунок для группы вконтакте. Не нужны ни меню, никакие другие схемы оформления, а лишь рисунок в качестве логотипа.
Наименование группы - Погода в Вологде. Содержание - ежедневный прогноз погоды
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