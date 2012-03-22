Рисунок для группы ВКонтакте

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки221 просмотр
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Требуется 1 рисунок для группы вконтакте. Не нужны ни меню, никакие другие схемы оформления, а лишь рисунок в качестве логотипа.

Наименование группы - Погода в Вологде. Содержание - ежедневный прогноз погоды

12 лет назад
stolz
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Sw1ndLeR
Максим 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа
Работа с Сергеем не задевала ни нервы, ни время, ни силы. Отличный заказчик, полностью доверяющий дизайнеру. Оплата быстрая, чем также порадовало. Рекомендую к сотрудничеству.
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