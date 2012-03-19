Сделать шаблон стенгазеты

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок206 просмотров
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Нужна стенгазета на годик ребенку. нужен ее шаблон, чтобы заказчик потом сам вклеил фото. Стенгазеты со стишками

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$20
1 день
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