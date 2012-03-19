Сделать шаблон стенгазеты

Есть такая шапка сайта: http://slovapesen.com/images/header.jpg Хочу в центре видеть надпись «Слова Песен» — слова в 2 строки, может быть что-то в стиле граффити, но при этом хорошо читаемое, гармонично смотрящееся с девочками по бокам, и профессионально ...