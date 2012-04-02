Рисунки для презентации

Требуется 1 рисунок для группы вконтакте. Не нужны ни меню, никакие другие схемы оформления, а лишь рисунок в качестве логотипа. Наименование группы - Погода в Вологде. Содержание - ежедневный прогноз погоды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 вариант. Нужно 14 цветных оригинальных картинок (+2 графика) выполненных в едином стиле для презентации. Подробное описание каждой картинки предоставляется.
2 вариант. 1 вариант + полная подготовка презентации 15 листов формата А4 к печати: выбор фона, компановка готового текста с картинками, соответствие формата требованиям полиграфии.
Пишите пожалуйста Ваши сроки и цены за каждый вариант. Максимальный срок исполнения 10 дней.
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