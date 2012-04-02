Рисунки для презентации

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок254 просмотра
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1 вариант. Нужно 14 цветных оригинальных картинок (+2 графика) выполненных в едином стиле для презентации. Подробное описание каждой картинки предоставляется.

2 вариант. 1 вариант + полная подготовка презентации 15 листов формата А4 к печати: выбор фона, компановка готового текста с картинками, соответствие формата требованиям полиграфии.

Пишите пожалуйста Ваши сроки и цены за каждый вариант. Максимальный срок исполнения 10 дней.

12 лет назад
tyusaum
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nagashhh
Дмитрий 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Дмитрий рисует с любовью, исправляет без проблем. Сделал и рисунки и сверстал для типографии. Общаться с ним легко, все говорит конкретно и по делу, видит перспективу и сам предлагает пути решения.
Доволен работой с Антономю
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