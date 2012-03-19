Дизайн к онлайн игре

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок303 просмотра
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Необходимо создать дизайн к браузерной онлайн игре.

Тематика: космос.

Необходимы иллюстрации, прототипы интерфейсов, элементы интерфейсов.

Подробности при личном общении.

Пример требуемой сложности на примере детализированной работы:

http://starcraftmazter.net/images/4chan/wallpapers/space_fleet.png

В приоритете исполнители с хорошим портфолио.

12 лет назад
kvazis
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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