Эскиз модного платья (рисунок)

Добрый день,

Надо перерисовать эскиз девушки в платье.

Есть нужная девушка, но на нее надо "одеть" другое платье.

Эскиз девушки и платья прилагаю. В результате нужна девушка с челочкой в розовом платье. Только вид спереди.