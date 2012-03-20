Сделать иллюстрацию - стилизацию герба Белгорода

$250
Иллюстрации и РисункиЗакрыт21 заявка244 просмотра
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Необходимо создать векторную иллюстрацию в виде льва и орла, взяв за основу герб Белгородской области.

Картинка должна получится красивая, яркая, богатая (премиально), и быть узнаваемой, сохранив ассоциации с гербом Белгорода.

Внешний вид герба прикреплен.

Полное ТЗ вышлю потенциальному исполнителю.

Пожелания к исполнителю:

Поскольку в нашем агентстве (http://koloro.com.ua/portfolio.html) подобная работа есть всегда, то существуют пожелания к исполнителю:

1) Желание построить продолжительное сотрудничество

2) Возможность работать в рабочее время

Бюджет проекта – тема для обсуждения.

С уважением,

Игорь

12 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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