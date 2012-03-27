Разработать пригласительный для модного показа

Необходимо создать дизайн к браузерной онлайн игре. Тематика: космос. Необходимы иллюстрации, прототипы интерфейсов, элементы интерфейсов. Подробности при личном общении. Пример требуемой сложности на примере детализированной работы: http://starcraftmazter.net/images/4chan/wallpapers/space_fleet.png В приоритете исполнители с хорошим портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здрравствуйте, нужен пригласительный для показа мод.
Примерную схему предоставлю.
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