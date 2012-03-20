Нарисовать несколько векторных листиков, срочно

Необходимо создать дизайн к браузерной онлайн игре. Тематика: космос. Необходимы иллюстрации, прототипы интерфейсов, элементы интерфейсов. Подробности при личном общении. Пример требуемой сложности на примере детализированной работы: http://starcraftmazter.net/images/4chan/wallpapers/space_fleet.png В приоритете исполнители с хорошим портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребята, помогите, нужно за несколько часов нарисовать несколько листиков осенних. Если быстрее, еще лучше!!!
Может еще нужны будут Ваши услуги, но об этом позже.
Скайп: alinaholli
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