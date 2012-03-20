Лица в комиксовом стиле (шаржи)

И я рад работать с Антоном. Мне нравится. Всё чётко и понятно, при наличии вопросов разъясняется ТЗ. Позитивен в общении. По поводу оплаты- правда. Задерживать или не платить вовсе- не его конек. Сразу виден честный и ответственный человек. Всем бы так. В общем, успехов тебе, Антон. Тебе и твоей компании. ОБРАЩАЙСЯ, всегда рад помочь ;)