Лица в комиксовом стиле (шаржи)

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок353 просмотра
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Требуется по фотографиям рисовать в мультяшно-комиксовом стиле простые шаржи. Главное требование: шаржи должны быть позитивные и в целом похожие на оригинал (надо схватить какие-то характерные черты). Мы присылаем фото, от Вас картинка в Corel Draw либо если разрешение от 300 dpi то в растре. Объем заказов от 30 в мес. Интересует цена – 700 руб за один рисунок. Если сработаемся, готовы работать на постоянной основе. Примеры во вложении.

12 лет назад
papapascuale
Антон 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Dr_RedPen
38 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
И я рад работать с Антоном. Мне нравится. Всё чётко и понятно, при наличии вопросов разъясняется ТЗ. Позитивен в общении. По поводу оплаты- правда. Задерживать или не платить вовсе- не его конек. Сразу виден честный и ответственный человек. Всем бы так. В общем, успехов тебе, Антон. Тебе и твоей компании. ОБРАЩАЙСЯ, всегда рад помочь ;)
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