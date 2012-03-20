Нарисовать несколько шаржей в электронном виде

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок257 просмотров
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Требуется нарисовать несколько шаржей по фотографии. Результат нужен в электронном виде. Шарж должен быть ситуационным. То есть будет фотография человека с которой надо сделать шарж, например, за столом, в автомобиле и т.д.

Жду ваших предложений по ценам и срокам, т.к. стоимость подобных услуг не знаю. Также интересуют выполненные работы.

12 лет назад
muzless
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад