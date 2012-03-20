Нарисовать несколько шаржей в электронном виде

Требуется нарисовать несколько шаржей по фотографии. Результат нужен в электронном виде. Шарж должен быть ситуационным. То есть будет фотография человека с которой надо сделать шарж, например, за столом, в автомобиле и т.д.

Жду ваших предложений по ценам и срокам, т.к. стоимость подобных услуг не знаю. Также интересуют выполненные работы.