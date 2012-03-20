Векторные рисунки

$60
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок298 просмотров
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Необходимо отрисовать две картинки, векторизировать их, и оптимизировать под плоттерную резку. Выходной формат: eps, cdr

Готовые винилки будут клеиться на автомобиль. Изобразить необходимо двух симпатичных смешных мышей. Итоговые изображения должны быть в том же стиле, что и в приложенном файле.

Описание изображений.

На правом борту (автомобиль Сузуки Свифт): авто как бы быстро едет, а мышь с развевающимся на ветру полосатым шарфиком держится за арку колеса из последних сил (как вариант процарапала несколько сантиметров краски - тогда изобразить царапины ... и зацепилась за переднюю кромку двери). Мышь должна быть смешная и ошалелая от того что с ней происходит.

На заднююю дверь - мышь смешно висит зацепившись за кромку под задним стеклом.

12 лет назад
33detali
Олег 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Natashenzia
Наталия 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
12 лет назад
$60
2 дня