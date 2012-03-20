Векторные рисунки

Необходимо отрисовать две картинки, векторизировать их, и оптимизировать под плоттерную резку. Выходной формат: eps, cdr

Готовые винилки будут клеиться на автомобиль. Изобразить необходимо двух симпатичных смешных мышей. Итоговые изображения должны быть в том же стиле, что и в приложенном файле.

Описание изображений.

На правом борту (автомобиль Сузуки Свифт): авто как бы быстро едет, а мышь с развевающимся на ветру полосатым шарфиком держится за арку колеса из последних сил (как вариант процарапала несколько сантиметров краски - тогда изобразить царапины ... и зацепилась за переднюю кромку двери). Мышь должна быть смешная и ошалелая от того что с ней происходит.

На заднююю дверь - мышь смешно висит зацепившись за кромку под задним стеклом.