Сделать векторное изображение

Нужно используя узор во вложении сделать новый фоновый рисунок для сайта. Размер холста 2560х1600 пкс, общий фон черный, узор фиолетовый (как на vip-sun.ru) в центре 900 пкс фон белый, узор еле видимый (как водяной знак), перед центральной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать векторную картинку - аналог европейского свадебного дерева пожеланий.
Картинка должна быть похожа на прикреплённую.
Подробности:
-цветовая гамма та же
-дерево по-меньше
-на дереве 30 листочков
-листочки побольше (Чтобы если печатать на А1 , то в листочек поместилась подпись и пожелание гостя)
-Внизу плаката подпись " Ксюша и Серёжа"
-Под подписью дата - 02.06.2012
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