Сделать векторное изображение

$25
Иллюстрации и РисункиЗавершен26 заявок347 просмотров
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Требуется создать векторную картинку - аналог европейского свадебного дерева пожеланий.

Картинка должна быть похожа на прикреплённую.

Подробности:

-цветовая гамма та же

-дерево по-меньше

-на дереве 30 листочков

-листочки побольше (Чтобы если печатать на А1 , то в листочек поместилась подпись и пожелание гостя)

-Внизу плаката подпись " Ксюша и Серёжа"

-Под подписью дата - 02.06.2012

12 лет назад
brimkins
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Отличная работа.Чётко, Быстро, качественно. Работает на опережение (работа была выполнена ещё до того как я выбрал Юлю как исполнителя). Рекомендую всем.
Отличный работодатель. Четко поставленная задача. Спасибо за сотрудничество.
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