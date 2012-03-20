Отрисовать фон сайта (узоры) по примеру

Нужно используя узор во вложении сделать новый фоновый рисунок для сайта.

Размер холста 2560х1600 пкс, общий фон черный, узор фиолетовый (как на vip-sun.ru)

в центре 900 пкс фон белый, узор еле видимый (как водяной знак), перед центральной частью c обоех сторон нужно сделать градиентый переход фона и узора к белому центру. В верхней части холста 150 пкс просто черный фон, перед верхом 115-130 пкс узор должен также уходить градиентом в черный фон. Надеюсь понятно расписал.

Размер холста можно сделать и меньше по высоте, если расположить узоры так, чтобы какой-то отрезок нижней части можно было просто повторять.