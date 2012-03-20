Отрисовать фон сайта (узоры) по примеру

Здравствуйте, Требуется нарисовать картинку на главную страницу сайта - tr-style.ru вместо баннера. 1. По размеру такая же как баннер. 2. На рисунке должна быть отображена схема работы магазина. Схема следующая: - Выбираете товар - Оформляете заказ - Оплачиваете - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно используя узор во вложении сделать новый фоновый рисунок для сайта.
Размер холста 2560х1600 пкс, общий фон черный, узор фиолетовый (как на vip-sun.ru)
в центре 900 пкс фон белый, узор еле видимый (как водяной знак), перед центральной частью c обоех сторон нужно сделать градиентый переход фона и узора к белому центру. В верхней части холста 150 пкс просто черный фон, перед верхом 115-130 пкс узор должен также уходить градиентом в черный фон. Надеюсь понятно расписал.
Размер холста можно сделать и меньше по высоте, если расположить узоры так, чтобы какой-то отрезок нижней части можно было просто повторять.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $60
Необходимо отрисовать две картинки, векторизировать их, и оптимизировать под плоттерную резку. Выходной формат: eps, cdr Готовые винилки будут клеиться на автомобиль. Изобразить необходимо двух симпатичных смешных мышей. Итоговые изображения должны быть в том же стиле, что ...Закрыт12 лет назад
- $50
Нужна картинка - "калькулятор - расчета стоимости автомобиля" Сайт http://tutauto.ru/ распологаться калькулятор будет в правом верхнем углу сайта. По размерам - менее "он-лайн консультанта" - (в его открытом виде), чтоб не наслаивались) расположенном в правом ...Завершен12 лет назад
- $100
Требуется нарисовать несколько шаржей по фотографии. Результат нужен в электронном виде. Шарж должен быть ситуационным. То есть будет фотография человека с которой надо сделать шарж, например, за столом, в автомобиле и т.д. Жду ваших предложений по ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо создать векторную иллюстрацию в виде льва и орла, взяв за основу герб Белгородской области. Картинка должна получится красивая, яркая, богатая (премиально), и быть узнаваемой, сохранив ассоциации с гербом Белгорода. Внешний вид герба прикреплен. Полное ТЗ вышлю ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здрравствуйте, нужен пригласительный для показа мод. Примерную схему предоставлю.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется по фотографиям рисовать в мультяшно-комиксовом стиле простые шаржи. Главное требование: шаржи должны быть позитивные и в целом похожие на оригинал (надо схватить какие-то характерные черты). Мы присылаем фото, от Вас картинка в Corel ...Закрыт12 лет назад
Ребята, помогите, нужно за несколько часов нарисовать несколько листиков осенних. Если быстрее, еще лучше!!! Может еще нужны будут Ваши услуги, но об этом позже. Скайп: alinaholliИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать рекламный макет в журнал 210х290 под обрез. Полноцвет. Эскиз того, как это должно выглядеть, я предоставлю. Спасибо!Завершен12 лет назад
- $100
Нужно срочно сделать из женской фотографии векторное лицо. Пример того, как это должно в итоге выглядеть - http://www.kfc.com/Закрыт12 лет назад