Cделать картину

Итак задача есть фото царя,я его прикладываю к задаче и есть фотография человека, необходимо приставить его голову к этой. Все это сделать как картину 30 на 40 см.

Должно быть как картина маслом, чтобы можно было распечатать на холсте

Говорим цену, сроки и как будете делать