Отрисовать в векторе

Нужно именно отрисовать. И именно картинки. Банеры не нужны. Но картинки для сайта. Картинки такие: 1) Гараж в срезе. То есть у гаража есть крыша, стены, вы его видите со стороны, машины нет. 2) Магазин запчастей. Должен ...