Отрисовка иллюстраций

День добрый! Нужна отрисовка персонажа, "глазик" (см. приложение 1) в заданном стиле (см. приложение номер 2). Идея в том, чтобы сделать нечто в стиле "приложения 3" - т.е. можно это назвать компоновкой или т.п. с персонажем в разных ситуациях. Отрисовать необходимо уверенно, т.е. без "ломаных" линий, по возможности - разукрасить красиво (хотя можно и ч/б). Судим не строго, но хотелось бы какого-то креатива в отрисовке.

Интересуют ваши предложения цены и сроков. Нужно сделать все до вторника включительно.