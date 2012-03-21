Отрисовать три картинки

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок283 просмотра
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Нужно именно отрисовать. И именно картинки. Банеры не нужны. Но картинки для сайта.

Картинки такие:

1) Гараж в срезе. То есть у гаража есть крыша, стены, вы его видите со стороны, машины нет.

2) Магазин запчастей. Должен быть прилавок, куда можно поместить какую-нибудь запчасть.

3) Автосалон. Должно быть видно, что это автосалон. Но должен быть вариант БЕЗ машин, чтобы я сам туда могу вставить какую-нибудь машину.

Картинки небольшие, примерно 800x600. Везде вид сбоку. Как в квестовых играх.

Ещё одно требование: картинки должны легко вписываться в произвольный фон. То есть края нужно сделать с белым или непрозрачным фоном.

Естественно, картинки должны быть в одном стиле.

Если есть вопросы, задавайте.

PS. По цене - возможен торг.

12 лет назад
mCalf
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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