Отрисовать три картинки

День добрый! Нужна отрисовка персонажа, "глазик" (см. приложение 1) в заданном стиле (см. приложение номер 2). Идея в том, чтобы сделать нечто в стиле "приложения 3" - т.е. можно это назвать компоновкой или т.п. с ...
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Нужно именно отрисовать. И именно картинки. Банеры не нужны. Но картинки для сайта.
Картинки такие:
1) Гараж в срезе. То есть у гаража есть крыша, стены, вы его видите со стороны, машины нет.
2) Магазин запчастей. Должен быть прилавок, куда можно поместить какую-нибудь запчасть.
3) Автосалон. Должно быть видно, что это автосалон. Но должен быть вариант БЕЗ машин, чтобы я сам туда могу вставить какую-нибудь машину.
Картинки небольшие, примерно 800x600. Везде вид сбоку. Как в квестовых играх.
Ещё одно требование: картинки должны легко вписываться в произвольный фон. То есть края нужно сделать с белым или непрозрачным фоном.
Естественно, картинки должны быть в одном стиле.
Если есть вопросы, задавайте.
PS. По цене - возможен торг.
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