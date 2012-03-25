Имеем порядка 100 рисунков продукции с сайта, сверху нанесено слово "авего". Его нужно слегка затереть. С правообладателем даннй вопрос урегулирован. Сами они исходники предоставить не могут по причине утери оных. Оплата исключительно после полного исполнения заказа. ...
Обрисовать рисунок карандашом в электронный формат
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Обрисовать рисунок карандашом в электронный формат.
Даю отсканированный рисунок, его нужно привести в божеский вид, так чтобы выглядело как можно профессиональнее.
p.s. чтобы было понятно - на картинке изображен схематический вид пляжа.
Для связи пишите сюда http://vk.com/general_bocharov
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