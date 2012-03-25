Обрисовать рисунок карандашом в электронный формат.

Даю отсканированный рисунок, его нужно привести в божеский вид, так чтобы выглядело как можно профессиональнее.

p.s. чтобы было понятно - на картинке изображен схематический вид пляжа.

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