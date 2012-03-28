Отрисовать картинку в векторной графике CorelDraw

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок215 просмотров
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отрисовать картинку в векторной гравике CorelDraw

от вас исходник в CorelDraw

срок-нужно было вчера)

изображение -находится фото моего профайла (с разрешением 300Х320 пиксель -отправлю на почту)

Всем спасибо -исполнитель выбран

12 лет назад
NikNik77
Галерея 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
caval
Павел 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Павел отлично справился с заданием, очень оперативно. Спасибо большое за работу!
Благодарен за предоставленную работу! своевременная оплата, а также все условия "контракта")) со стороны заказчика выполнены!!! спасибо!
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