Шапка сайта

Имеем порядка 100 рисунков продукции с сайта, сверху нанесено слово "авего". Его нужно слегка затереть. С правообладателем даннй вопрос урегулирован. Сами они исходники предоставить не могут по причине утери оных. Оплата исключительно после полного исполнения заказа. ...
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