Иллюстрация для принта на футболку

Обрисовать рисунок карандашом в электронный формат. Даю отсканированный рисунок, его нужно привести в божеский вид, так чтобы выглядело как можно профессиональнее. p.s. чтобы было понятно - на картинке изображен схематический вид пляжа. Для связи пишите сюда http://vk.com/general_bocharov
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима иллюстрация для принта.
ТЗ в аттаче. Бюджет 50 у.е. на счет в вэблансере.
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