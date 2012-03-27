Иллюстрация для принта на футболку

Обрисовать рисунок карандашом в электронный формат. Даю отсканированный рисунок, его нужно привести в божеский вид, так чтобы выглядело как можно профессиональнее. p.s. чтобы было понятно - на картинке изображен схематический вид пляжа. Для связи пишите сюда http://vk.com/general_bocharov