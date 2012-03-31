Редактирование рисунков в папке

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок238 просмотров
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Здравствуйте!

нужно потоком рисунки из одной папки сохранить зеркально-отображенными в другой папке.

+ можно незначительно скруглить углы (радиус скругления - 7 пикселей)

(белый фон)

размеры, качество - сохранить на исходном уровне.

всего рис. в папке: 8096

знаю что можно сделать action в photoshop и применить ко всей папке... но сам реализовать не пробовал.

12 лет назад
twistfire
Алекс 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Человек сделал все быстро, по заданию. рекомендую для сотрудничества.
Отличный заказчик. Все как надо. Оплата незамедлительная. Еще раз спасибо)
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