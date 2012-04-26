Рекламные иллюстрации в стиле американских 60-х

Всем, кто хочет работать - рекомендую работать с Александром. Человек надежный и понимающий. Вы без проблем наладите с ним диалог. С самого начала работы всё становится предельно конкретно и ясно - после чего, остаётся только сесть и реализовать прекрасную идею. А здесь, господа, всё уже зависит от Вас.