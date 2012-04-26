Рекламные иллюстрации в стиле американских 60-х

Имеем порядка 100 рисунков продукции с сайта, сверху нанесено слово "авего". Его нужно слегка затереть. С правообладателем даннй вопрос урегулирован. Сами они исходники предоставить не могут по причине утери оных. Оплата исключительно после полного исполнения заказа. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать пару рекламных изображений в пропорциях:
1) для билборда (3x6)
2) для печатных СМИ (A4)
В стиле американской рекламы 60-х годов.
Примеры:
http://3.bp.blogspot.com/-TP079BWSSHE/ThzrXN36JZI/AAAAAAAAAQw/ojWXPtGT0HM/s1600/Seventeen.jpg
http://myscooter.ru/upload/blog/351/vespa01.jpg
http://www.womansday.com/cm/womansday/images/zR/Whirlpool-3.jpg
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