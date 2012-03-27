Виды промышленности в значках

добрый день, мастера!

есть сайт: promnasos.com

планируется создание страниц, посвящённых применению насосов в различных отраслях промышленности.

необходимо нарисовать в едином стиле информативные пиктограммы различных отраслей промышленности.

выглядеть это должно примерно так как во вложении, только соотноситься с цветом и стилистикой сайта.

размер 200 на 200

я не знаю сколько это может стоить.

вот список типов промышленности:

Косметическая промышленность

Химическая промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность

Керамическая промышленность

Лакокрасочная промышленность

Молочная промышленность

Производство напитков

Сельское хозяйство

Строительство

Пивоваренная промышленность

Сточные воды

Кондитерская промышленность

Мясная промышленность

Горная промышленность

Переработка плодов и овощей

Крахмальные заводы

Судостроение

Предприятия сахарной промышленности

Рыбная промышленность

Лаборатории

Нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая промышленность

Безопасность

в дальнейшем я хотел бы иметь возможность обратиться за отрисовкой дополнительных отраслей за дополнительную плату

Спасибо!