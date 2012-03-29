Сделать 8 катринок по шаблону

Доброго дня!

нужно сделать 8 картинок по шаблону. В прикрепленном файле архив с картинками. одна их них(slide1.jpg) это шаблон. Остальные нужно обработать, что бы на выходе были такие же фото как и slide1.(тот же размер и тень от модели). Вставляем только фото, все надписи и кнопку убираем.

Задачу нужно сделать сегодня.

От исполнителя жду цену.