Нарисовать привлекательное всплывающее окно

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок213 просмотров
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Разрабатываю для сайта всплывающее окно с предложением подписаться на новинки. Идея в том, чтобы в одном всплывающем окне сделать сразу много вариантов подписки: Вконтакте, Фейсбук, Мейл, RSS и Твиттер.

Вдохновило меня вот это окно с сайта designmodo.com - http://magicpic.ru/images/645primer_kompleksnoy_pod.gif

Просто скопировать их окно - по-моему, неправильно, т. к. наши люди могут вообще не понять, чего от них хотят. Поэтому сделал свой "черновой" вариант. Эскиз прилагается к проекту. Вам нужно сделать его красивым и удобным.

1. Слева вместо врача с гантелей нарисовать кого-то другого. Как вариант, это может быть обаятельный персонаж, имеющий отношение к медицине. Он должен лицом и мимикой восторженно указывать на текст справа от него. Или рисуйте что-то другое, на свое усмотрение.

2. Что касается Твиттера - нужно сделать крупнее, чем сейчас.

3. С текстом в верхней половине рисунка - делайте, что хотите, лишь бы получилось привлекательно.

4. Форму подписки на рассылку можете менять, как хотите, а плагины от Фейсбука и Вконтакте - стандартные, их менять нельзя.

12 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
Все отлично, получил привлекательное всплывающее окно, как и хотел. При случае обращусь еще.
Сергей отличный заказчик! Главное - он знал чего хочет, поэтому мне не составило труда это исполнить. Оплата вовремя и в полном объеме! Всем рекомендую, думаю вы получите такое же удовольствие от работы как и я!)) Успехов Вам, Сергей, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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