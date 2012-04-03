Нарисовать привлекательное всплывающее окно

Здравствуйте. Нужна картинка фон для сайта. На картинке должны быть изображены спротсмены около 10-12 разных видов спорта. Стоят хаотично. Не рисованные. Более подробно пишите в личку. ЦЕНА И СРОКИ. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатываю для сайта всплывающее окно с предложением подписаться на новинки. Идея в том, чтобы в одном всплывающем окне сделать сразу много вариантов подписки: Вконтакте, Фейсбук, Мейл, RSS и Твиттер.
Вдохновило меня вот это окно с сайта designmodo.com - http://magicpic.ru/images/645primer_kompleksnoy_pod.gif
Просто скопировать их окно - по-моему, неправильно, т. к. наши люди могут вообще не понять, чего от них хотят. Поэтому сделал свой "черновой" вариант. Эскиз прилагается к проекту. Вам нужно сделать его красивым и удобным.
1. Слева вместо врача с гантелей нарисовать кого-то другого. Как вариант, это может быть обаятельный персонаж, имеющий отношение к медицине. Он должен лицом и мимикой восторженно указывать на текст справа от него. Или рисуйте что-то другое, на свое усмотрение.
2. Что касается Твиттера - нужно сделать крупнее, чем сейчас.
3. С текстом в верхней половине рисунка - делайте, что хотите, лишь бы получилось привлекательно.
4. Форму подписки на рассылку можете менять, как хотите, а плагины от Фейсбука и Вконтакте - стандартные, их менять нельзя.
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