Нарисовать привлекательное всплывающее окно

Разрабатываю для сайта всплывающее окно с предложением подписаться на новинки. Идея в том, чтобы в одном всплывающем окне сделать сразу много вариантов подписки: Вконтакте, Фейсбук, Мейл, RSS и Твиттер.

Вдохновило меня вот это окно с сайта designmodo.com - http://magicpic.ru/images/645primer_kompleksnoy_pod.gif

Просто скопировать их окно - по-моему, неправильно, т. к. наши люди могут вообще не понять, чего от них хотят. Поэтому сделал свой "черновой" вариант. Эскиз прилагается к проекту. Вам нужно сделать его красивым и удобным.

1. Слева вместо врача с гантелей нарисовать кого-то другого. Как вариант, это может быть обаятельный персонаж, имеющий отношение к медицине. Он должен лицом и мимикой восторженно указывать на текст справа от него. Или рисуйте что-то другое, на свое усмотрение.

2. Что касается Твиттера - нужно сделать крупнее, чем сейчас.

3. С текстом в верхней половине рисунка - делайте, что хотите, лишь бы получилось привлекательно.

4. Форму подписки на рассылку можете менять, как хотите, а плагины от Фейсбука и Вконтакте - стандартные, их менять нельзя.