Отрисовать слайды для сайта по готовым наброскам

В прикрепленных файлах находятся наброски слайдов для сайта, которые необходимо качественно и красиво обработать. Можете добавлять свои элементы, но не отходить от заданной идеи.

Слайды должны быть оформлены в виде фотографий.

В файле 4.jpg текст должен быть выполнен с эффектом "надпись мелом на асфальте".