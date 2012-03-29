Здравствуйте. Нужна картинка фон для сайта. На картинке должны быть изображены спротсмены около 10-12 разных видов спорта. Стоят хаотично. Не рисованные. Более подробно пишите в личку. ЦЕНА И СРОКИ. Спасибо.
Отрисовать слайды для сайта по готовым наброскам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикрепленных файлах находятся наброски слайдов для сайта, которые необходимо качественно и красиво обработать. Можете добавлять свои элементы, но не отходить от заданной идеи.
Слайды должны быть оформлены в виде фотографий.
В файле 4.jpg текст должен быть выполнен с эффектом "надпись мелом на асфальте".
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